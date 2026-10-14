La solidaridad de los residentes y comerciantes se ha convertido en un apoyo para las familias afectadas por el terremoto del pasado viernes 9 de octubre en Mariato, provincia de Veraguas. En la comunidad de Palo Seco, las instalaciones de una escuela que no sufrió daños fueron habilitadas como refugio y centro de acopio.

El equipo de TVN Noticias se trasladó hasta el lugar, donde numerosas personas permanecen albergadas mientras buscan alternativas ante las afectaciones que dejó el movimiento sísmico en sus viviendas