Bajo la lluvia y tras recorrer durante aproximadamente 20 minutos un camino a pie, TVN Noticias llegó a la comunidad de Pozo Azul, cerca del cerro del mismo nombre, en Penonomé, provincia de Coclé, donde varias familias perdieron sus viviendas a causa del sismo de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre.

En esta comunidad, la Policía Nacional desplegó personal especializado en atención psicológica para brindar acompañamiento a los damnificados, quienes enfrentan las consecuencias de haber perdido sus hogares. También se han instalado albergues temporales para atender a las familias afectadas.