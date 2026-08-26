De acuerdo con Luz Graciela Calzadilla, directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), este comportamiento responde a las características del fenómeno en el territorio nacional.

Los pronósticos relacionados con el fenómeno de El Niño apuntan a la posibilidad de que Panamá enfrente dos escenarios climáticos distintos: mientras algunas zonas del país podrían registrar lluvias por encima del promedio, otras experimentarían precipitaciones insuficientes.