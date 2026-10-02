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Feria Numismática reúne a coleccionistas y amantes de la historia

La historia monetaria de Panamá vuelve a ser protagonista durante la 29.ª Feria de Colecciones 2026, organizada por la Asociación Numismática de Panamá, que se desarrolla en el Gran Salón del Hotel Sheraton.

Feria Numismática de Panamá

La actividad reúne a coleccionistas y aficionados interesados en conocer, intercambiar y adquirir piezas que forman parte de la historia del país. Monedas, billetes, estampillas, postales, pines e insignias forman parte de las colecciones que se exhiben durante la feria.

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