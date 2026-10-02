La historia monetaria de Panamá vuelve a ser protagonista durante la 29.ª Feria de Colecciones 2026, organizada por la Asociación Numismática de Panamá, que se desarrolla en el Gran Salón del Hotel Sheraton.

La actividad reúne a coleccionistas y aficionados interesados en conocer, intercambiar y adquirir piezas que forman parte de la historia del país. Monedas, billetes, estampillas, postales, pines e insignias forman parte de las colecciones que se exhiben durante la feria.