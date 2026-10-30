Los principales destinos turísticos del interior del país se mantienen abiertos y a la espera de visitantes, por lo que representantes del sector turístico y hotelero hicieron un llamado a los panameños a retomar los viajes y contribuir a la recuperación económica de las comunidades afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre.

Nadkyi Duque, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá (CAMTUR), señaló que este es un momento propicio para que los ciudadanos apoyen al interior del país mediante visitas a los destinos que ya se encuentran en proceso de recuperación.