A un mes del terremoto del pasado 9 de octubre, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) inició la construcción de al menos 86 viviendas para familias afectadas por los movimientos sísmicos en el oriente de la provincia de Chiriquí.

El director regional del Miviot, Arístides Araúz, informó que estas intervenciones forman parte de un total de 200 viviendas que se mantienen bajo evaluación por los daños registrados, principalmente en los distritos de San Félix, Remedios y Tolé, así como en sectores de la comarca Ngäbe-Buglé.