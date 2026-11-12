La Calzada de Amador, uno de los principales atractivos turísticos de Panamá, presenta sectores con herbazales y áreas verdes que reflejan falta de mantenimiento, una situación que llama la atención de quienes visitan este punto de la ciudad, tanto nacionales como extranjeros.

Este lugar, conocido por sus paisajes, espacios recreativos y vistas hacia el océano Pacífico, recibe diariamente a visitantes que recorren sus instalaciones y aprovechan el entorno para tomar fotografías. Sin embargo, durante un recorrido realizado por TVN Noticias se observaron diferentes tramos con hierba alta, lo que genera cuestionamientos sobre la frecuencia y las labores de mantenimiento que se realizan en la zona.