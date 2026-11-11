Tercero explicó que uno de los daños más importantes se registró en la planta potabilizadora Roberto Reyna, que abastece al distrito de Chitré, donde se perdió un tanque de 400 mil galones que funcionaba como reserva y tanque de contacto.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) avanza con la evaluación de infraestructuras afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre, como parte del plan de atención que desarrolla el Gobierno en las zonas impactadas. Entre las acciones se contempla la revisión de al menos 43 tanques de almacenamiento de agua a nivel nacional.

Durante una conferencia de prensa del Consejo de Gabinete, el director del Idaan, Antonio Tercero, presentó un informe sobre las afectaciones registradas en las instalaciones de la institución y las medidas adoptadas para garantizar el suministro de agua potable a la población.