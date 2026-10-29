El empleo continúa siendo la principal preocupación de los consumidores panameños. Así lo revela la medición de septiembre del Índice de Confianza del Consumidor, que también refleja una percepción poco favorable sobre las posibilidades de conseguir trabajo y una mayor cautela de las familias frente a sus finanzas.

De acuerdo con los resultados, el 41% de los encuestados considera que tiene pocas probabilidades de conseguir un empleo durante los próximos seis meses, lo que evidencia la preocupación que persiste en torno al mercado laboral.