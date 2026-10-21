El Miviot continuará coordinando con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) para verificar los daños y determinar las necesidades habitacionales de las familias afectadas por los movimientos telúricos.

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) inició la reconstrucción de viviendas destruidas por el sismo del pasado 9 de octubre en San Félix, Remedios y sectores de la comarca Ngäbe Buglé, como parte de la atención a las familias damnificadas.

De acuerdo con la entidad, se contempla la construcción de unas 60 soluciones habitacionales, que contarán con técnicas modernas, estructuras antisísmicas y sistemas de cosecha de agua.