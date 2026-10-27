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Instalan mesa de trabajo para analizar las carreras prioritarias

Instalan mesa de trabajo para analizar las carreras prioritarias

Una mesa técnica impulsada por la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (Umecit) busca identificar las carreras profesionales y técnicas que responden a las necesidades de empleo y desarrollo de distintas regiones del país.

La iniciativa, que comenzará a desarrollarse con mayor alcance a partir de 2027, involucrará a diversas instituciones y permitirá analizar las oportunidades de formación académica de acuerdo con las características productivas de cada zona.

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