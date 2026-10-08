Ante estas condiciones, se mantiene un aviso de vigilancia por lluvias, tormentas eléctricas y vientos, vigente hasta este viernes, sujeto a actualización según la evolución de las condiciones meteorológicas.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica lluvias y tormentas eléctricas en distintos puntos del país, principalmente durante las horas de la tarde, mientras que las mañanas se mantendrán mayormente secas y calurosas.