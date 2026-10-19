El centro de distribución de alimentos y ayuda humanitaria habilitado en el Colegio Papa Francisco, en Chitré, provincia de Herrera, continúa operando para atender a las familias afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre.

Las autoridades informaron que el centro de acopio se mantendrá activo mientras persista la emergencia, con el objetivo de garantizar el suministro de alimentos y otros artículos de primera necesidad a las personas damnificadas, especialmente aquellas que residen en comunidades apartadas y zonas montañosas.