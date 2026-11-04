Más de 50 casos de insolación se han registrado durante los desfiles patrios en las dos rutas habilitadas en la ciudad de Panamá, principalmente entre las personas que acuden a observar las delegaciones, informó el director de la Región Metropolitana de Salud, Ricardo Torres.

El funcionario manifestó su preocupación por la cantidad de personas que han requerido atención médica debido a las altas temperaturas, que han provocado cuadros de insolación y deshidratación entre los asistentes.