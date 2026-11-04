Minsa atiende más de 50 casos de insolación en las rutas de los desfiles
Más de 50 casos de insolación se han registrado durante los desfiles patrios en las dos rutas habilitadas en la ciudad de Panamá, principalmente entre las personas que acuden a observar las delegaciones, informó el director de la Región Metropolitana de Salud, Ricardo Torres.
El funcionario manifestó su preocupación por la cantidad de personas que han requerido atención médica debido a las altas temperaturas, que han provocado cuadros de insolación y deshidratación entre los asistentes.