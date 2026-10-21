Panamá asumirá la presidencia de la Red Iberoamericana de Inspección de Trabajo (REDIBIT) para el periodo 2026-2027, en el marco del quinto encuentro plenario de esta organización, que reúne a representantes de distintos países para intercambiar experiencias y fortalecer los mecanismos de supervisión del cumplimiento de las normas laborales.

El encuentro, organizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), busca mejorar las inspecciones laborales, reforzar las capacidades técnicas de los inspectores y compartir buenas prácticas para promover el trabajo digno.