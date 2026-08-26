Desde la Federación de Pescadores Artesanales del área de influencia del Parque Nacional Coiba explican que las condiciones climáticas han provocado cambios en la presencia de las especies, afectando directamente la actividad de quienes dependen de la pesca para su sustento.

Los efectos del Fenómeno de El Niño ya comienzan a sentirse entre los pescadores artesanales de la costa sur de la provincia de Veraguas, quienes reportan una disminución en la producción pesquera y buscan alternativas para hacer frente a esta temporada.