El sismo del pasado viernes 9 de octubre no solo dejó afectaciones en viviendas y comunidades, sino que también provocó miedo y estrés en numerosas mascotas que vivieron el movimiento telúrico junto a sus familias. Ante estas situaciones, veterinarios recomiendan tomar precauciones para proteger a los perros y evitar que huyan o sufran accidentes.

Considerados un miembro más de la familia, los perros dependen de sus cuidadores durante una emergencia. Los ruidos intensos, los movimientos del suelo y las reacciones de las personas pueden generarles ansiedad, desorientación y conductas de huida.