¿Cómo proteger a sus mascotas en medio de un terremoto?

Una jornada de vacunación y atención veterinaria para mascotas se desarrolló este domingo en el centro de salud de Canto del Llano, en la provincia de Veraguas, como parte de las actividades de salud preventiva durante la temporada seca y de vacaciones.

El sismo del pasado viernes 9 de octubre no solo dejó afectaciones en viviendas y comunidades, sino que también provocó miedo y estrés en numerosas mascotas que vivieron el movimiento telúrico junto a sus familias. Ante estas situaciones, veterinarios recomiendan tomar precauciones para proteger a los perros y evitar que huyan o sufran accidentes.

Considerados un miembro más de la familia, los perros dependen de sus cuidadores durante una emergencia. Los ruidos intensos, los movimientos del suelo y las reacciones de las personas pueden generarles ansiedad, desorientación y conductas de huida.

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