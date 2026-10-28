Cerca de 70 residentes de la comunidad de Cabecera de Quebrada Grande permanecen en un albergue tras la evacuación total del sector por los daños ocasionados por el sismo del pasado 9 de octubre. Los afectados solicitan ser reubicados, al considerar que no existen condiciones seguras para regresar a sus viviendas.

En esta comunidad, las 18 viviendas resultaron dañadas, la capilla sufrió afectaciones severas y la escuela quedó destruida. Además, se han identificado rajaduras en distintos puntos del poblado, mientras que el camino de acceso también quedó afectado, por lo que los residentes deben utilizar una ruta alterna más extensa para movilizarse.