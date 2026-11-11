Los desfiles patrios en Santiago, provincia de Veraguas, fueron reprogramados para el próximo 22 de noviembre, según confirmaron las autoridades municipales. La celebración se realizará con un cambio en el recorrido debido a los daños que mantiene la avenida Central tras el sismo del pasado 9 de octubre.

El nuevo trayecto comprenderá la avenida Héctor Alejandro y la avenida Polidoro Pinzón, hasta llegar a la terminal de transporte de Santiago.