La conmemoración de los 205 años del Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos tendrá este año una programación diferente. Los daños ocasionados por el terremoto del pasado 9 de octubre llevaron a modificar los actos tradicionales y a sustituir los desfiles por actividades de solidaridad con las comunidades afectadas en la región de Azuero.

Las asociaciones cívicas de santeños residentes en distintos puntos del país se organizaron para recolectar donaciones y trasladarlas a las zonas golpeadas por el movimiento sísmico. La ayuda será llevada este 10 de noviembre mediante una caravana que recorrerá las áreas afectadas.