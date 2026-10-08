Los moradores denunciaron que fueron notificados el pasado 26 de septiembre y aseguraron que no se cumplió con el plazo reglamentario de 30 días para informar sobre este tipo de consultas.

Una consulta pública relacionada con una solicitud de cambio de zonificación en la comunidad de Diablo fue suspendida por la Alcaldía de Panamá, luego de que residentes expresaran su rechazo al proceso y cuestionaran la legalidad de la convocatoria.