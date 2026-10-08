A pocas semanas de noviembre, el Mes de la Patria, el taller de costura del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) trabaja a toda máquina para cumplir con los pedidos de banderas que adornarán calles, oficinas e instituciones públicas y privadas en todo el país.

La confección de la enseña nacional tiene un significado especial para los panameños. Hace más de 120 años, cuando Panamá daba sus primeros pasos como República, María Ossa de Amador confeccionó la primera bandera panameña, un símbolo que hoy continúa presente en las celebraciones patrias.

En el taller del IPHE, cada bandera pasa por varias etapas antes de estar lista. El proceso comienza con el corte de las telas de los tres colores nacionales. Luego, las piezas pasan a las costureras, quienes arman los cuatro paños, colocan las estrellas, realizan los bordados y terminan con el doblado y los acabados.