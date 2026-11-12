La crisis financiera que atraviesa la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) será analizada este viernes por el Consejo General Universitario, en una reunión convocada para evaluar las consecuencias de la falta de recursos y buscar acuerdos que permitan garantizar el pago de los salarios del personal docente y administrativo, sin afectar las actividades académicas.

La situación ha generado preocupación entre los distintos sectores de la comunidad universitaria, debido a las dificultades económicas que enfrentan profesores y funcionarios, así como las repercusiones que esto podría tener en el desarrollo de las clases y la continuidad del periodo académico.