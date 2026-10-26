Estudiantes del Centro Regional Universitario de Azuero, ubicado en Chitré, solicitaron a las autoridades académicas reconsiderar el retorno a las clases presenciales, autorizado a partir de este lunes, y mantener la modalidad virtual durante algunas semanas más, debido a los daños que aseguran haber observado en las instalaciones.

Los universitarios pidieron una reunión con la directora del centro para exponer sus inquietudes, al considerar que las afectaciones registradas en distintas áreas representan motivos de preocupación para retomar las actividades académicas de manera presencial.