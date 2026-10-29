Jornada de clásicos en el fútbol inglés: líneas, pronósticos y el parlay

Este fin de semana el fútbol inglés tendrá dos clásicos estelares: Chelsea vs. Manchester United y Liverpool vs. Arsenal, el líder de la liga.

Ciudad de Panamá, Panamá/El primer clásico, Chelsea vs. Man United, se jugará el sábado 31 de octubre a las 7:00 a.m. y el segundo iniciará el domingo 1 de noviembre a las 11:30 a.m. Los rojos de Manchester llegan al Stanford Bridge con una de sus peores rachas en el siglo: 8 partidos sin ganar, 3 empates y 5 derrotas. Mientras tanto, en el otro duelo, Arsenal, los campeones de la temporada pasada, aterrizan en Liverpool luego de caer eliminados este martes por un equipo de la cuarta división de Inglaterra.

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Chelsea vs Manchester United

Resultado: Gana Chelsea

Más de 9.5 córners

Liverpool vs. Arsenal

Resultado: empate

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