La llegada de Renito a la sucursal de Calle 50 reunió a familias y niños en una celebración llena de alegría, recuerdos y emoción, marcando el inicio de una de las tradiciones más esperadas de la temporada.

Ciudad de Panamá, Panamá/La magia de la Navidad volvió a sentirse en la ciudad de Panamá con el esperado regreso de Renito a la sucursal de Arrocha en Calle 50. El pasado jueves 12 de noviembre, familias panameñas se reunieron para disfrutar de una celebración que, durante 25 años, se ha convertido en una de las señales más queridas de que las fiestas de fin de año están cerca.

Con un ambiente lleno de música, actividades y entusiasmo, grandes y pequeños compartieron una jornada especial que tuvo como protagonista al emblemático reno de Arrocha, un personaje que ha acompañado las celebraciones navideñas de varias generaciones de panameños.

Para muchas familias, ver nuevamente a Renito asomarse desde lo alto de la tienda representa mucho más que una decoración navideña. Es reencontrarse con recuerdos de infancia, revivir momentos familiares y compartir con los más pequeños una tradición que ha logrado mantenerse viva con el paso del tiempo.

Una tradición que une generaciones

Desde hace 25 años, Renito y la Familia Reno forman parte de las celebraciones navideñas de Panamá. Su presencia en las sucursales de Arrocha se ha convertido en un símbolo de ilusión y alegría para quienes esperan cada año su regreso.

La conocida expresión “Cuando Arrocha enciende el Renito, comienza la Navidad” refleja el cariño que los panameños han desarrollado por esta tradición, que continúa pasando de padres a hijos.

Durante la celebración, los niños fueron protagonistas de momentos especiales. El evento incluyó actividades y espacios de entretenimiento familiar, mientras los asistentes disfrutaban del ambiente festivo preparado para la ocasión.

Entre las escenas más emotivas de la jornada destacaron los encuentros de los pequeños con los personajes navideños, las fotografías familiares y las muestras espontáneas de cariño. Para algunos adultos, la experiencia significó volver a encontrarse con un personaje que conocieron durante su infancia; para los niños, fue una oportunidad de comenzar a construir sus propios recuerdos navideños.

De esta manera, Arrocha reafirmó el valor de una celebración que ha trascendido generaciones y que continúa despertando emociones entre las familias panameñas.

Calle 50, el punto de partida de la Navidad en Arrocha

Como es tradición, la sucursal de Arrocha en Calle 50 fue el escenario elegido para recibir nuevamente a Renito. Esta ubicación tiene un significado especial para la empresa, ya que es su casa matriz y el lugar donde cada año comienza el recorrido navideño del personaje.

La celebración de 2026 también coincidió con una etapa importante para la sucursal, que actualmente atraviesa un proceso de transformación orientado a ofrecer una experiencia más amplia y renovada a sus visitantes.

A pesar de los cambios en su infraestructura, Arrocha mantiene viva una de sus tradiciones más representativas, demostrando que la renovación de sus espacios puede convivir con aquellas costumbres que forman parte de la memoria colectiva de los panameños.

Durante el evento, los asistentes también disfrutaron de presentaciones y actividades recreativas que contribuyeron a crear un ambiente de celebración para toda la familia.

La llegada de Renito volvió a convertir este punto de la ciudad en un espacio de encuentro, donde la emoción de la temporada navideña fue compartida por personas de diferentes edades.

Renito y la Familia Reno continuarán llevando alegría

El regreso de Renito a Calle 50 también dio paso al tradicional Tour de Renos de Arrocha, una iniciativa con la que la marca busca extender el espíritu navideño y acercar esta experiencia a más familias durante la temporada.

A través de esta tradición, la empresa continúa promoviendo espacios de convivencia familiar, en los que los niños pueden disfrutar de la presencia de los personajes y los adultos reencontrarse con recuerdos que forman parte de sus celebraciones de fin de año.

Más allá de las actividades comerciales propias de la temporada, la llegada de Renito representa una oportunidad para celebrar los vínculos familiares y las tradiciones que permanecen a través del tiempo.

Para Arrocha, mantener viva esta costumbre durante 25 años también constituye una forma de agradecer a los panameños por el cariño que han demostrado hacia Renito y la Familia Reno.

25 años de recuerdos y espíritu navideño

La Navidad es una época que invita a compartir, recordar y crear nuevas experiencias junto a los seres queridos. En Panamá, muchas de esas emociones están vinculadas a tradiciones que, año tras año, anuncian la llegada de las fiestas. ¡Renito se ha convertido en una de ellas!

Su regreso no solamente despierta entusiasmo entre quienes lo conocen desde hace décadas, sino que también permite que nuevas generaciones descubran la alegría de una celebración que forma parte de la historia de muchas familias.

Con esta nueva edición de su tradicional bienvenida, Arrocha celebró 25 años de ilusión, sonrisas y encuentros familiares, reafirmando su compromiso de conservar una costumbre que sigue ocupando un lugar especial en el corazón de los panameños.

Y aunque las generaciones cambien y la ciudad continúe transformándose, hay emociones que permanecen intactas.

Porque para muchas familias panameñas, cuando Renito vuelve a asomarse en Arrocha, es señal de que la Navidad está cada vez más cerca.