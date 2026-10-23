Andrea Pérez Meana y DJ Halo anuncian que esperan una niña

La pareja compartió la noticia a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que aparece junto a su mascota para revelar el sexo de su bebé.

Ciudad de Panamá, Panamá/La presentadora, locutora y actriz panameña Andrea Pérez Meana y su esposo, Jerson Ferreira, conocido como DJ Halo, anunciaron este viernes 23 de octubre que esperan una niña.

La pareja compartió la noticia a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que aparece junto a su mascota para revelar el sexo de su bebé. En las imágenes, DJ Halo abre un paraguas del que cae confeti rosado, un detalle que confirmó que la familia recibirá a una niña.

“Es niña”, se podía leer en el video, que estuvo acompañado por la canción Bienvenida, de la cantante Zhamira.

El anuncio generó expectativa entre sus seguidores, que han acompañado a la pareja durante esta etapa de su vida.

Recientemente, Pérez Meana también compartió otro momento especial en sus redes sociales: la manera en que le contó a su mamá, María Lourdes Meana, que se convertiría en abuela. La presentadora publicó un video en el que le entregó una cajita y le dijo que contenía maquillaje, antes de invitarla a abrirla para descubrir la noticia.

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Andrea dio a conocer su embarazo el pasado miércoles 26 de agosto, cuando sorprendió a sus compañeros y a la audiencia del programa Se Vale Todo con la noticia de que estaba en la dulce espera.

Ahora, con la revelación de que será una niña, la presentadora y DJ Halo comparten una nueva alegría mientras se preparan para la llegada de su bebé.

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