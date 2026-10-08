Céline Dion cae en pleno concierto en París y tranquiliza al público

El momento generó especial atención debido al delicado periodo de salud que ha atravesado la intérprete de “My Heart Will Go On” .

Céline Dion vivió un momento de tensión durante su undécimo concierto en París, Francia, cuando sufrió una caída sobre el escenario mientras interpretaba “Dans un autre monde”.

El incidente ocurrió este miércoles 7 de octubre durante su residencia en la Plénitude Arena, donde la cantante canadiense se encontraba realizando uno de los movimientos de baile de la canción. Dion perdió el equilibrio, resbaló y terminó en el suelo, provocando la preocupación inmediata de los miles de asistentes.

Sin embargo, la situación no pasó a mayores. La artista se levantó rápidamente y, antes de continuar con la presentación, hizo una señal con el pulgar para dejar claro al público que se encontraba bien. Luego retomó la interpretación y continuó con el espectáculo.

Puedes leer: Céline Dion sorprende con una actuación inesperada durante desfile en París

El momento generó especial atención debido al delicado periodo de salud que ha atravesado la intérprete de “My Heart Will Go On”. En 2022, Dion reveló que había sido diagnosticada con el síndrome de la persona rígida, una rara enfermedad neurológica que puede provocar rigidez muscular y espasmos, condición que la obligó a alejarse de los escenarios durante varios años.

El esperado regreso de Céline Dion

La cantante, de 58 años, regresó a los escenarios el pasado 12 de septiembre, después de aproximadamente seis años sin ofrecer un concierto completo. Su regreso se produjo precisamente en París, ciudad que considera uno de sus lugares más importantes a nivel profesional y personal.

La residencia Céline Dion Paris 2026-2027 contempla una serie de presentaciones en la Plénitude Arena. El primer concierto reunió a unos 35,000 espectadores y marcó el regreso de la artista a los grandes escenarios después de su prolongada pausa.

Te puede interesar: Céline Dion renace en el escenario en París tras seis años de ausencia

Aunque su enfermedad había puesto en duda su capacidad para volver a actuar, Dion se preparó durante años para recuperar su condición física y vocal. Su regreso también incluyó una presentación histórica en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024, aunque su actuación de septiembre de 2026 representó su retorno a los conciertos completos.

Durante su primera presentación en París, la artista se mostró visiblemente emocionada y aseguró que volver a cantar frente a sus seguidores era una promesa que había hecho. Desde entonces, ha continuado con su residencia, interpretando algunos de sus grandes éxitos en francés e inglés.

La caída de este miércoles, aunque generó preocupación entre sus seguidores, no impidió que la cantante terminara su presentación.