American Horror History podría perder a una de sus mejores actrices

En una entrevista con la revista Variety, la reconocida actriz, Sara Paulson, afirmó que su tiempo en 'American Horror History' podría haber llegado a su fin tras 10 temporadas exitosas de la serie de drama y terror.

La actriz de «Ratched» es toda una veterana de la serie antológica de Ryan Murphy, pues ha estado presente en 9 de 10 temporadas. Sin embargo, desde hace un tiempo se habla de la posible despedida de Paulson, ahora que se prepara el estreno de la undécima entrega de la serie.

Sobre este tema, ha sido la propia actriz la que ha dejado entrever que, aunque efectivamente podría volver para otro capítulo, su historia en la serie podría haber terminado.

"No es que no esté abierta a eso [un posible regreso]. Siempre estoy abierta, pero siento que he estado haciendo lo mismo durante mucho tiempo y la gente podría empezar a cansarse de mí dentro de ese mundo. Deja que otra persona grite, corra y llore un rato. Otras personas también podrían hacerlo. También, mi sistema nervioso. Hubo una época, cuando era más joven, en la que pensaba: «Puedo hacer esto toda la noche. Me encanta». Ahora digo: «¡Mamá está cansada!", expresó la actriz en una entrevista para Variety.

En lo que respecta a su trayectoria en el show, Paulson apareció como invitada en la primera temporada del show «American Horror Story: Murder House», posteriormente tuvo roles principales y destacados en «Asylum», «Coven», «Freak Show», «Hotel», «Roanoke», «Cult», «Apocalypse» y «Double Feature». La única temporada en la que se ha quedado fuera es «AHS: 1984», que se emitió en 2019.

A su vez, formó parte de un universo alterno dentro de los proyectos de Murphy. «American Crime Story». Se trata de «The People v. OJ Simpson»; y más recientemente en «Impeachment: American Crime Story».

La intérprete, además detalló que actualmente está interesada en tomar partes en proyectos frescos. «Lo que estoy buscando es nuevo. Experiencias distintas donde pueda colaborar con cineastas jóvenes de manera innovadora. Estoy interesada en ser la señora en el set», destacó.

*Con información de Chévere*