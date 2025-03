Cameron Díaz se impone en su matrimonio: Benji Madden confiesa que le tiene 'miedo'

Aunque ambos prefieren mantener su vida privada fuera del foco mediático, Madden recientemente sorprendió con una confesión inusual sobre su esposa: siente un “miedo saludable” hacia ella, en el mejor sentido.

El comentario surgió en el pódcast Literally! de Rob Lowe, donde Benji y su hermano Joel Madden hablaron sobre sus matrimonios con Cameron Díaz y Nicole Richie, respectivamente. “Ellas son absolutamente nuestras contrapartes, y los dos tenemos un respeto saludable hacia nuestras esposas”, afirmó Joel. A lo que Benji agregó: “Son como fuerzas de la naturaleza. Creo que nuestras esposas no quieren estar con un tipo pusilánime”.

Más allá de la broma, el músico de Good Charlotte dejó claro que la clave de su relación con Díaz radica en el equilibrio y la admiración mutua. “Ella es la reina”, enfatizó. “¿Ir en contra de mi mujer? Buena suerte. No quisiera ni siquiera involucrarme”.

Cameron Díaz ha hablado en varias ocasiones sobre el papel fundamental que la terapia ha jugado en su matrimonio. En diciembre de 2024, durante el pódcast Artist Friendly, la actriz explicó que acudir a terapia les ha permitido fortalecer su vínculo y evitar patrones negativos. “La terapia es una gran cosa en nuestra familia”, afirmó entre risas. “Nos ayuda a entender cuál es nuestra parte en cada situación, en lugar de repetir los mismos errores”.

Díaz también destacó la importancia del compromiso diario en una relación. “No puedes estar en un matrimonio y tener una familia si ambas personas no están al 100 % cada día. Incluso si estás molesto o cansado, sigues comprometido al 100 % con tu pareja y tu familia”.

Después de retirarse de la actuación en 2014 para enfocarse en su familia, Cameron Díaz regresará a la pantalla grande en 2025 con Back in Action, un thriller de Netflix en el que comparte créditos con Jamie Foxx. Su esposo, Benji Madden, no tardó en celebrar este hito.

“¡Esta es mi REINA!”, escribió Madden en Instagram el 17 de enero. “Acabamos de cumplir 10 AÑOS casados el 5 de enero y cada año solo se vuelve más gratificante”. También aprovechó la ocasión para felicitarla por su regreso al cine: “¡Estamos TAN felices de verte… BACK IN ACTION! Felicidades, bebé”.

En octubre de 2024, durante el Fortune’s Most Powerful Women Summit, Díaz reveló que Madden fue clave en su decisión de volver. “Él es simplemente el mejor”, dijo. “Me dijo: ‘Has estado apoyándonos y construyendo la familia. Has estado apoyándome en mis negocios. Ahora es momento de que nosotros te apoyemos a ti y dejemos que mami ascienda y haga lo suyo’”.

Su regreso al cine no solo marca un nuevo capítulo en su carrera, sino que también refleja el equilibrio y la estabilidad que ha encontrado en su vida personal junto a Madden. Una relación basada en el respeto, el compromiso y, como dice Benji, en un “miedo saludable” que es, en realidad, pura admiración.