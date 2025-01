'Emilia Pérez' y 'El Brutalista' triunfan en los Globos de Oro

Beverly Hills, Estados Unidos/"Emilia Pérez", el narco-musical del director francés Jacques Audiard, triunfó este domingo en los Globos de Oro, en los que también brilló el drama migratorio de la posguerra "El Brutalista".

Fue una noche con sorpresas, como el triunfo de la brasileña Fernanda Torres, el regreso de Adrien Brody y discursos conmovedores a cargo de voces como Demi Moore.

"Emilia Pérez", filmada casi totalmente en español y que sigue la nueva vida de un narcotraficante que transiciona en mujer, se llevó cuatro estatuillas, entre ellas la codiciada mejor película musical o comedia, y la de habla no inglesa.

"No tengo hermanas, tal vez sea esa la razón por la cual hice esta película, por la hermandad", dijo Audiard en francés, al recibir el premio a la mejor cinta extranjera.

"En tiempos difíciles, espero que 'Emilia Pérez' sea una luz", agregó.

"Pueden encarcelarnos, golpearnos, pero nunca podrán quitarnos nuestra alma (...), nuestra identidad", dijo su protagonista, la actriz trans española Karla Sofía Gascón, quien acompañó a Audiard para recibir uno de los galardones.

"Alcen su voz y digan: 'Soy quien soy, no quien tú quieres que sea'", lanzó.

En una especie de señal de cómo proseguiría la noche, la dominicana-estadounidense Zoe Saldaña se llevó el primer premio de la gala: el Globo de Oro a mejor actriz de reparto en una película dramática por su rol en esta surreal producción de Netflix.

"Mi corazón está lleno de gratitud. Muchas gracias a los Globos de Oro por celebrar nuestra película y honrar a las mujeres", dijo Saldaña entre lágrimas.

Regreso triunfal

Sin embargo, Audiard no consiguió el codiciado premio al mejor director, que fue a manos de Brady Corbet por "El Brutalista".

La cinta sobre un arquitecto judío húngaro que emigra a Estados Unidos tras sobrevivir al Holocausto llegó como segunda más nominada y no defraudó.

"Me dijeron que esta película no era distribuible. Me dijeron que nadie vendría a verla. Me dijeron que la película no funcionaría", dijo Corbet, quien también ganó el Globo a la mejor película dramática.

"Las películas no existen sin los cineastas. Por favor, apoyémoslos", clamó.

La producción también le dio el Globo de Oro a su protagonista, el oscarizado Adrien Brody, quien con su premio a mejor actor dramático vivió una especie de regreso triunfal.

"Hubo una época en la que creí que no podría vivir esto de nuevo", dijo el intérprete, quien también homenajeó a su familia y abordó el tema central de la cinta en su discurso.

"Aunque no sé del todo cómo expresar los retos a los que se han enfrentado las muchas personas que han luchado por inmigrar a este país, espero que este trabajo sirva para darles voz", sostuvo.

Fernanda Torres sorprende

En las categorías de actuación, la brasileña Torres fue la gran sorpresa de la noche al hacerse con el codiciado Globo a la mejor actriz dramática por su protagónico en "Aún estoy aquí", la cinta de Walter Salles sobre la desaparición del diputado Rubens Paiva en los años 1970 bajo la dictadura brasileña.

"Quiero dedicar esto a mi madre (...) que estuvo aquí hace 25 años, y es una prueba de que el arte permanece a lo largo de la vida", aseguró Torres refiriéndose a la legendaria Fernanda Montenegro, con quien comparte pantalla.

La brasileña dijo después a los medios que su triunfo muestra cuánto el cine ha cambiado. "Tienes tantas buenas actuaciones en inglés... y alguien que habla en portugués es nominado, y ¡gana!", añadió.

En una noche de conmovedores discursos, Demi Moore arrancó aplausos al recibir su Globo como mejor actriz de comedia por su interpretación en "La sustancia", cinta que aborda los imposibles estándares de la belleza en la industria.

"Llevo mucho tiempo en esto, más de 45 años, y es la primera vez que gano algo como actriz", dijo Moore quien agregó que en algún momento se convenció de que no podría ser reconocida por sus pares a pesar de su éxito.

"Hoy celebro esto como un indicador de mi integridad y (...) que me recuerda que pertenezco a un lugar", añadió.

En una coincidencia temática, Sebastian Stan se llevó el Globo a mejor actor en película de comedia o musical por "Un hombre diferente", sobre un actor en aprietos que, aquejado por una enfermedad que provoca tumores faciales, se somete a un procedimiento médico experimental para transformar su aspecto.

En la televisión, la épica histórica japonés "Shogun" se consagró con tres Globos, entre ellos a la mejor serie, mientras que Hacks venció en dos de las categorías de comedia. "Bebé reno" se llevó el premio a la mejor miniserie.

La comediante Nikki Glaser llevó las riendas de la ceremonia que estuvo antecedida por una fastuosa alfombra roja en la que el dorado se impuso como el color de la noche, luciéndose en actrices como Demi Moore, Elle Fanning y Cate Blanchett.

Organizada tres días antes de cerrar la votación para definir las nominaciones de los Óscar, los organizadores esperan que estos Globos de Oro, que viven una nueva fase luego de ser opacados por denuncias de prácticas antiéticas en 2021, se consoliden como un termómetro de la más importante noche de Hollywood.