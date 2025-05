Harry Potter | Nuevo Snape desafía a JK Rowling: Paapa Essiedu lidera defensa de derechos trans

A través de una carta abierta firmada por más de 400 profesionales de la industria audiovisual, Essiedu se pronunció en defensa de los derechos de las personas trans, no binarias e intersexuales, condenando una reciente decisión judicial del Reino Unido que limita la interpretación legal de la identidad de género.

“Esta reforma pone en peligro la seguridad de la gente trans, no binaria e intersexuales que vive en el Reino Unido”, advierte el documento, dirigido a instituciones influyentes como la BBC y los premios BAFTA. En él, se exhorta a estas organizaciones a posicionarse del lado de la inclusión y a utilizar su poder para generar empatía a través de la pantalla: “El cine y la televisión son herramientas poderosas para educar y generar empatía. Creemos en la capacidad de la pantalla para llegar a los corazones y cambiar mentalidades. Esta es nuestra oportunidad para estar del lado correcto de la historia”, finaliza la carta.

La polémica gira en torno a una sentencia reciente de la Corte del Reino Unido que estipula que los términos “mujer” y “género” deben aplicarse exclusivamente a mujeres biológicas y al sexo asignado al nacer. Aunque los jueces aseguran que las personas trans siguen protegidas por las leyes antidiscriminatorias, muchos activistas han advertido sobre el impacto real y simbólico de este cambio legal.

J.K. Rowling, conocida por su firme oposición a las reivindicaciones trans, celebró públicamente el fallo. En redes sociales, publicó una fotografía fumando un puro junto al mensaje: “Me encanta cuando un plan sale bien”, acompañado de los hashtags #SupremaCorte y #DerechosDeLasMujeres. Días después, se supo que la autora donó más de 75 mil dólares a For Women Scotland, una organización que impulsa la exclusión de las personas trans de la definición legal de mujer.

La carta de Essiedu no solo refleja una grieta dentro del equipo artístico de la nueva adaptación televisiva, sino que también ha encendido el debate entre los fans. Mientras algunos seguidores han aplaudido su valentía, otros han reaccionado con críticas que algunos consideran teñidas de racismo. La elección de un actor afrodescendiente para interpretar a Snape ha generado diversas lecturas, en especial respecto a la dinámica con James Potter, personaje que durante sus años en Hogwarts acosaba a Severus. Varios usuarios advirtieron que, con Essiedu en el rol, el bullying podría adquirir un trasfondo racial incómodo que no estaba presente en la obra original.

Entre las figuras que respaldaron el pronunciamiento también se encuentran Joe Alwyn, actor de The Brutalist, y Bella Ramsey, reconocida por su papel en The Last of Us. El respaldo de personalidades de alto perfil ha incrementado la presión sobre la industria británica para que tome una posición más clara ante la creciente tensión entre libertad de expresión y derechos humanos.

Por ahora, HBO, la plataforma encargada de producir la serie, ha respaldado a Rowling, afirmando que “tiene derecho a expresar sus ideas”. Sin embargo, el futuro del proyecto podría verse afectado por la división entre sus seguidores y por la percepción pública en torno a las posturas políticas de quienes lo integran.

Con este nuevo giro en la historia detrás de Harry Potter, lo que alguna vez fue una saga de magia y fantasía se convierte ahora en un terreno de disputa cultural, donde la representación, la justicia social y la libertad de expresión se enfrentan cara a cara.