'Hereditary' la aclamada película de terror psicológico más escalofriante del momento

Catalogada como una de las mejores películas de terror de todos los tiempos, Hereditary llegó al catálogo de Netflix el pasado mes de diciembre y rápidamente se ha posicionado como uno de los títulos más vistos a nivel global. El filme estrenado inicialmente en 2018 es un culto al terror psicológico capaz de incomodar e inquietar a la audiencia durante las dos horas que dura la historia.

Dirigida por Ari Aster y protagonizada por Toni Collette y Alex Wolff, Hereditary (Hereditario) fue premiada en distintos festivales de cine, tanto por su fotografía como por sus actuaciones. Además, fue una de las primeras grandes producciones de la empresa indie A24 y se convirtió velozmente en la película que más dinero recaudó en taquilla, señal de que el filme fue y sigue siendo una de las favoritas de los amantes del género del terror.

¿De qué trata "Hereditary"?

Cuando la matriarca de la familia Graham muere, les deja su enorme casa a su hija y nietos. Sin embargo, eventos paranormales y estremecedores comienzan a suceder en torno a ellos, cuando distintos fantasmas empiezan a rondar por el lugar. La trama puede parecer sencilla y repetitiva comparada con otras películas. Sin embargo, su condición de película independiente y producto de una de las desarrolladoras más populares del momento la convirtieron en un clásico de culto en muy poco tiempo.

La crítica fue muy favorable con la película de Ari Aster. En IMDb, sitio especializado en cine, obtuvo un puntaje promedio de 7,3 sobre 319 mil reseñas; por otro lado, en la página web Rotten Tomatoes le dieron un 69% de audiencia y un 90% de la crítica, una diferencia inusual entre ambas.

Entre las mejores películas de terror de todos los tiempos

En el 2020, la comparadora británica Broad Band Choices presentó su análisis titulado “La ciencia del susto” (”The science of scare”), en el que 50 participantes se sometieron a un registro de pulsaciones con el fin de determinar qué película de terror les daba más miedo.

Para obtener los resultados, la empresa proyectó las 50 cintas de terror mejor valoradas en IMDb, mientras medían los signos vitales de los colaboradores. Expuestos a más de 120 horas, ellos vieron filmes como “El resplandor”, “El aro” y “La masacre en Texas”.

Los resultados arrojaron que "Sinister" fue la que más miedo causó entre los participantes. Le siguieron "Insidious", "Thee Conjuring", "Hereditary", "Paranormal Activity", "It Follows" y "The Conjuwring 2".

