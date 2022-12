Las impresionantes curiosidades de Merlina: la popular serie de Netflix en Panamá

Merlina, Wednesday en la versión original, es sin duda la serie del momento. Se ha convertido tras pocas semanas de su lanzamiento en Netflix el pasado mes de noviembre, en la serie con “más horas visualizadas en una semana”, destronando a la cuarta temporada de Stranger Things.

Con un total de 344,2 millones de visualizaciones entre el 21 y 27 de noviembre, se calcula que cerca de 50 millones de hogares la han visto a nivel global.

Y en Panamá no ha sido de otra manera. La serie ocupa el primer lugar de las más entre el 28 de noviembre y el 4 de diciembre, convirtiedo a Merlina en la reina de las visualizaciones en "streaming".

¿A qué se debe su éxito?

Según los expertos son dos los ingredientes del éxito de esta ficción juvenil y de fantasía que tiene enganchada a la audiencia del gigante Netflix: un personaje como Merlina Addams, encarnada magistralmente por Jenna Ortega, bajo la dirección del maestro de lo oscuro y gótico Tim Burton.

El personaje de Wednesday, Merlina para América Latina, ya había brillado en la pantalla grande en las películas La familia Addams de 1991 y Los locos Addams de 1993, en ambas Merlina es encarnada por Christina Ricci, quien en la serie de Netflix da vida a la profesora Marilyn Thornhill.

¿Por qué Merlina se llama “Wednesday?

A lo largo de los años, esta integrante tan aclamada de la familia Addams ha tenido varios nombres en la televisión. Para aclarar este punto tenemos que remontarlos a 1964 cuando la serie La familia Addams llegó a Latinoamérica.

Esta comedia de humor negro, con personajes raros que parodiaba el concepto de la típica familia estadounidense, estaba basada en las caricaturas que Charles Addams que aparecieron por primera vez en 1938 en The New Yorker y que años más tarde fueron adaptadas para la televisión.

Fue así como tras pasar por el doblaje en algunos países se optó por traducir los mismos literalmente como en España que Merlina se mantuvo como Miércoles. Sin embargo en Latinoamérica se tomó la decisión de cambiar no solo en nombre de Wednesday, sino el de varios otros personajes.

Gomez Addams, el padre de Merlina, sería conocido como Homero Addams, Pugsley pasó a llamarse Pericles, Tío Fester es el Tío Lucas. La mano más famosa de la Familia Addams, Dedos, se llama Thing y Largo originalmente es Lurch.

El nombre original; Wednesday, está inspirado en el verso de una canción británica llamada ‘Monday’s Child‘ que dice “Wednesday’s child is full of woe” (La niña del miércoles está llena de dolor).

En el primer episodio de la serie, la propia Morticia explica que el nombre salió de su canción de cuna favorita y canta el verso.

El estilismo de Merlina

En todas las versiones el personaje lleva las ya icónicas trenzas, pero sin flequillo, hasta ahora. Esto al parecer no convencía a Tim Burton. De acuerdo con Jenna Ortega, el director tomó el peine de la estilista de producción para acomodar el flequillo a su gusto, aplicando una gran cantidad de spray fijador para que el cabello permaneciera en posición.

Otra tendencia marcada por Merlina a través de su sentido del estilo son sus zapatos. Calza nada más y nada menos que los Monolith de Prada, las botas Jadon y los 1461 de Dr. Martens; tenis Naked Wolfe; y unos los Miss Jane de Christian Louboutin.

Su selección ha impulsado la tendencia de la moda para esta emporada en las jóvenes que la siguen.

Las exigencias del papel

Si ya viste la serie, seguro te diste cuenta de que la intérprete de Merlina casi no pestañea durante las escenas en las que aparece. “Trataba de no parpadear tanto como podía, porque es algo que Tim Burton realmente quería", dijo Ortega en una entrevista.

Por otra parte, para su interpretación, la actriz aprendió esgrima con un exmiembro del equipo nacional de esgrima de Rumanía. También aprendió a tocar cello para esa escena donde toca un espectacular solo.

Valió la pena, pues la tensión dramática de ambas escenas hablan por sí solas.

Pero eso no fue todo, la actriz de raíces latinas también dirigió la coreografía de baile que se ha hecho tan famosa en TikTok. De acuerdo con sus declaraciones se inspiró en Lisa Loring, la primera niña que interpretó a Merlina y en las pioneras del “Punk Rock” femenino Sousie Sioux y Lene Lovich.

Raíces latinas

Otra de las curiosidades de la serie es la carga musical en español, especialmente latinoamericana. Al parecer la propia Jenna Ortega fue una de las principales defensoras de reivindicar las raíces latinas de Merlina, contagiando a la producción que desarrolló soundtrack, utilizando dos canciones de origen mexicano y puertorriqueño respectivamente. La primera, La llorona, de Chavela Vargas; la segunda, Tierra Rica, de Carmina Jiménez.

Los usuarios de TikTok, han disfrutado, en todos los sentidos del famoso “baile de Merlina”, con el audio de una canción cuyas letras dicen: ‘I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands’, el verso le pertenece al tema Bloody Mary de Lady Gaga.

Esta melodía no solo rompió el récord de más oyentes en un solo día en Spotify, sino que también dio lugar a una interacción entre Merlina, a través de su cuenta de Instagram, y Lady Gaga.

Homenaje a la versión original

En la serie de Netflix, Burton destaca algunos guiños a las anteriores adaptaciones de Los Locos Addams. El esgrima es un deporte que dominaba Homero, interpretado magistralmente por Raúl Julia en los films de los 1990.

El anuario que conserva Morticia tiene grabado el año 1991, el año en el que se estrenó Los Locos Addams. Y, en una escena donde Merlina visita la cafetería Tyler dice ‘¿llamó usted?’, la frase más popular de Largo en la serie de los sesenta.

Y todos los que seguimos la serie original recordaremos, el doble chasquido de dedos que la protagonista emplea para acceder al escondite de la sociedad secreta de Nevermore, es un homenaje al tema musical que distingue a la franquicia de la escalofriante familia.

Ambiente gótico y macabro

Esa aura gótica no es una mera coincidencia. El ambiente escalofriente de Nevermore fue recreado por el departamento de diseño de producción en locaciones en Rumanía. Los exteriores de la escuela son los del Castillo Cantacuzino que data del año 1911, mientras que los interiores fueron filmados en Casa Monteoru, un monumento histórico de Bucarest que se remonta al año 1874.

Después de tantos datos curiosos, si no la has visto, ¿qué esperas? Date un atracón este fin de semana. No te arrepentirás.

Y si quieres conocer más a la familia Addams, Netflix también tiene las dos películas: La familia Addams de 1991 y Los locos Adams de 1993.