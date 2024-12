Wendy Guevara rompe su contrato de exclusividad con Televisa y se regresa a León ¿Qué sucedió?

Luego de firmar un contrato de exclusividad con Televisa tras su victoria en el reality show, Wendy y su representante, Joel, decidieron concluir este acuerdo antes de lo previsto. “Nos han buscado de otras plataformas”, explicó la influencer durante una de sus populares transmisiones en vivo, dejando claro que su intención no es romper lazos con la televisora.

“Yo sigo súper bien con Televisa, hablé súper bien con los jefes, con los ejecutivos, súper lindos… Voy a estar yendo cuando me inviten, pero ya no voy a tener la exclusividad, fue porque nosotros lo decidimos”, declaró la creadora de contenido, confirmando que aún colaborará en proyectos con la empresa.

La decisión, según ella, obedece a las atractivas propuestas que ha recibido de plataformas digitales, un espacio donde siempre ha brillado gracias a su autenticidad y conexión directa con el público.

Te puede interesar: Taylor Swift reparte bono de 197 millones de dólares entre su equipo de trabajo tras finalizar The Eras Tour

Te puede interesar: ¿Quién es Luigi Mangione? el hombre acusado del asesinato del CEO de UnitedHealthcare

Otro cambio significativo en la vida de Wendy es su mudanza de regreso a León, Guanajuato, su tierra natal, donde comenzó su carrera junto a Paola Suárez como parte del fenómeno viral Las Perdidas. Durante los últimos meses, Wendy ha estado remodelando su casa en León y, con las obras concluidas, planea instalarse allí antes de fin de año.

En un gesto que refleja su generosidad, Wendy ha decidido regalar algunos de los muebles y artículos de la casa que compartía con Nicola Porcella y Agustín Fernández, quienes fueron sus compañeros cercanos tras el reality. Entre los objetos que repartirá se encuentran una pantalla, burós y otros detalles decorativos.

“Voy a dejarle una recámara a Nicola para cuando me visite,” comentó con cariño, demostrando que su amistad con el exfutbolista y modelo peruano sigue siendo sólida.

El 2025 también traerá nuevos horizontes para Wendy Guevara, quien adelantó que pasará varios meses en Estados Unidos trabajando en proyectos aún no revelados. Aunque no se conocen los detalles de estas iniciativas, la influencer aseguró que no descuidará sus redes sociales, su plataforma principal, donde sigue siendo una figura emblemática para millones de seguidores.

¿Quién es Wendy Guevara?

Nacida en León, Guanajuato, Wendy Guevara es mucho más que una influencer: es una pionera de la visibilidad LGBTQ+ en México. Su ascenso a la fama comenzó en 2017, cuando un video junto a Paola Suárez, conocido como “Las Perdidas”, se volvió viral gracias a su sentido del humor y espontaneidad.

Desde entonces, Wendy ha conquistado redes sociales, programas de televisión y escenarios, convirtiéndose en un ícono de inclusión y autenticidad. Su participación en La Casa de los Famosos México no solo la consagró como una estrella mediática, sino también como una figura inspiradora para la comunidad LGBTQ+ y sus aliados.

Con una personalidad arrolladora y un espíritu emprendedor, Wendy está lista para explorar nuevas oportunidades, tanto en México como en el extranjero. Su regreso a León marca un retorno a sus raíces, pero también el inicio de una nueva etapa en su carrera.

Wendy Guevara ha demostrado que su capacidad de reinvención y conexión con su audiencia no tiene límites, y sus próximos pasos, tanto en Estados Unidos como en plataformas digitales, prometen seguir cautivando al público que la ha apoyado desde el comienzo.