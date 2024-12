Taylor Swift reparte bono de 197 millones de dólares entre su equipo de trabajo tras finalizar The Eras Tour

Su despedida no solo marcó un récord histórico en ventas de entradas, sino también un gesto de generosidad que quedará en la memoria de quienes hicieron posible su gira. La cantante otorgó $197 millones de dólares en bonificaciones a su equipo, destacándose como un ejemplo de gratitud en la industria del entretenimiento.

El Eras Tour no solo rompió récords al recaudar más de $2 mil millones de dólares en entradas, sino que también dejó huella por cómo Swift retribuyó al equipo detrás del espectáculo. Según confirmó su empresa Taylor Swift Touring a The New York Times, los bonos se distribuyeron entre cientos de trabajadores que participaron en la producción, desde camioneros, carpinteros y proveedores de catering hasta coreógrafos, maquillistas, fisioterapeutas y músicos.

Este generoso gesto no pasó desapercibido, representando casi el 10% de las ganancias brutas en boletos, una cifra inédita en la historia de los conciertos. Entre los beneficiados se incluye el personal técnico y artístico que hizo posible los 149 espectáculos del tour, considerado ya como el más exitoso de todos los tiempos.

El impacto del Eras Tour va mucho más allá de los escenarios. La gira recorrió el mundo, presentándose frente a más de 10 millones de personas, y no solo marcó un antes y un después en la carrera de Swift, sino también en la industria musical. Durante el último espectáculo, la artista reflexionó sobre el esfuerzo colectivo detrás de esta odisea:

“Hemos recorrido el mundo entero con esta gira, hemos vivido muchísimas aventuras. Ha sido lo más emocionante, poderoso, electrizante, intenso y desafiante que he hecho en toda mi vida”, expresó ante el público en el BC Place Stadium.

Además, Swift destacó el significado emocional del tour con un cambio especial en la letra de su canción “Long Live”, interpretada como una de las canciones sorpresa de la noche: “Fue el final de una era / Pero el comienzo de una era”, cantó al piano, dejando en claro que el cierre del tour marca un nuevo capítulo en su carrera.

Esta no es la primera vez que Taylor Swift retribuye a su equipo de forma significativa. En agosto de 2023, tras finalizar la primera etapa norteamericana de la gira, ya había distribuido $55 millones de dólares en bonos. Sin embargo, la cifra final de $197 millones consolidó su reputación como una líder que reconoce el valor del esfuerzo colectivo.

Más allá de los números, este gesto subraya el compromiso de Swift con quienes trabajan a su lado. La industria musical, conocida por sus demandas físicas y emocionales, pocas veces es testigo de actos de generosidad de esta magnitud.