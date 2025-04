Benny Blanco vende su apartamento en Nueva York para empezar una nueva vida con Selena Gomez

La operación, finalizada el 27 de marzo de 2025, marca un cambio significativo en su vida personal y profesional, coincidiendo con su compromiso con Selena Gomez.

Blanco había puesto la propiedad en venta en junio de 2024 por 3,99 millones de dólares, pero debido a las condiciones del mercado, el precio se redujo a 3,75 millones antes de concretar la transacción. La venta fue gestionada por los agentes John Gomes, Jacqueline Wilde y Fredrik Eklund de la firma Douglas Elliman, y fue confirmada por People y Realtor.com.

La residencia, que Blanco compró en 2011 por 3,4 millones de dólares, cuenta con 2.200 pies cuadrados distribuidos en tres dormitorios y tres baños. Ubicada cerca del parque High Line, en una de las zonas más exclusivas de Manhattan, el apartamento presentaba un estilo minimalista con tonos neutros y mobiliario de líneas rectas.

Paralelamente a la venta de su propiedad en Nueva York, Blanco y Selena Gomez adquirieron una lujosa mansión en Beverly Hills, California, a finales de 2024. La vivienda, con un valor de 35 millones de dólares, destaca por su arquitectura de estilo español y ofrece siete dormitorios, doce baños, una biblioteca, un gimnasio, un invernadero y una piscina.

La compra de la mansión ocurrió poco después de que la pareja anunciara su compromiso en diciembre de 2024. Aunque no han confirmado si esta será su residencia principal, la propiedad ofrece un entorno más privado en comparación con el apartamento de Blanco en Nueva York.

A pesar del compromiso, Selena Gomez ha aclarado que aún no han comenzado con los preparativos de la boda. En una entrevista en el programa Today en marzo de 2025, la cantante y actriz explicó que ambos están enfocados en sus carreras. Mientras Gomez trabaja en la quinta temporada de Only Murders in the Building, Blanco sigue inmerso en la producción musical.

El 27 de marzo de 2025, durante su participación en The Drew Barrymore Show, Gomez reveló que Martin Short, su coprotagonista en la serie, dará un discurso en la boda, y que Steve Martin podría interpretar una pieza musical con su banjo.

Benny Blanco y Selena Gomez comenzaron su relación en 2023, pero su vínculo profesional se remonta a varios años antes. En 2019, trabajaron juntos en el sencillo I Can’t Get Enough, junto con Tainy y J Balvin. Desde entonces, su relación ha evolucionado hasta convertirse en una de las parejas más seguidas en la industria del entretenimiento.

La confirmación de su noviazgo llegó en diciembre de 2023, y desde entonces han aparecido juntos en diversos eventos, como los Globos de Oro 2025. Aunque Gomez ha hablado en varias entrevistas sobre la estabilidad de su relación, la pareja ha mantenido la mayoría de los detalles de su compromiso en privado.

La venta del apartamento de Blanco en Nueva York simboliza un cambio de etapa en su vida, dejando atrás la dinámica de la ciudad para establecerse en la costa oeste. Mientras ambos continúan con sus proyectos profesionales, la adquisición de su nueva propiedad en Beverly Hills sugiere un futuro compartido con mayor privacidad y estabilidad.