Jennifer Lopez revive el vínculo con Alex Rodríguez: 'Él aún se preocupa por ella'

Según fuentes citadas por RadarOnline, el exbeisbolista Alex Rodríguez ha retomado contacto con la cantante y actriz Jennifer Lopez en un gesto de apoyo emocional. La noticia ha generado revuelo en la esfera del entretenimiento, alimentando especulaciones sobre la posibilidad de una reconciliación entre dos de las figuras más mediáticas de los últimos años.

La relación entre Lopez, de 55 años, y Rodríguez, de 49, terminó en 2021 luego de cuatro años juntos y un compromiso que no llegó al altar. Sin embargo, la reciente ruptura de la Diva del Bronx con Affleck parece haber reactivado antiguos lazos emocionales. “Alex aún se preocupa por ella”, reveló una fuente cercana al exjugador de origen dominicano.

A pesar de mantener actualmente una relación con la entrenadora Jaclyn Cordeiro, Rodríguez se habría sentido movido a buscar a su expareja tras conocer la noticia de su divorcio. “Las rupturas, especialmente para alguien bajo los reflectores, nunca son fáciles, y A-Rod solo quería asegurarse de que Jennifer estaba reponiéndose”, añadió la fuente.

El vínculo entre Lopez y Affleck, que había acaparado la atención global por su historia de amor de segunda oportunidad, llegó a su fin en medio de tensiones no del todo aclaradas. Según informes, Affleck habría sentido celos de la cercanía entre Jennifer y Alex incluso antes de la separación. “Él se preocupaba constantemente de que todavía hubieran sentimientos burbujeando debajo de la superficie”, afirmó la fuente sobre el actor de Batman.

Aunque Lopez y Rodríguez han reanudado el contacto, los allegados descartan una reconciliación romántica. De momento, la comunicación se describe como amistosa y empática, especialmente en un momento personal delicado para la artista. Sin embargo, este gesto no ha pasado desapercibido para los seguidores de la pareja, ni para el propio Ben Affleck.

La tensión habría aumentado recientemente cuando Jennifer Lopez se mostró visiblemente afectada tras la difusión de un video viral en el que Affleck compartía una tarde amena con su exesposa, la actriz Jennifer Garner, madre de sus tres hijos. Según las fuentes, Lopez estaría “echando humo”, molesta por las imágenes que contradicen el dolor emocional que la separación supuestamente había generado en el actor.

No obstante, todo indica que ese encuentro entre Affleck y Garner no guarda relación con una reconciliación sentimental. Personas cercanas a Garner aseguran que continúa feliz junto a su actual pareja, el empresario John Miller, de 47 años, y no tiene intención alguna de retomar su pasado con el protagonista de Argo.

La historia amorosa de Jennifer Lopez sigue generando interés mundial, y aunque no hay romance confirmado con A-Rod, el hecho de que él se mantenga pendiente de su bienestar resalta la complejidad emocional que suele acompañar a las relaciones del espectáculo. Por ahora, la artista parece enfocada en sanar, rodeada de quienes, más allá del tiempo y la distancia, siguen preocupándose por ella.