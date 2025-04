John Cena reveló que venció el cáncer dos veces y envió poderoso mensaje de prevención

A sus 47 años, el luchador decidió compartir su historia por primera vez como parte de una campaña de concientización sobre la importancia de la prevención del cáncer de piel. En una entrevista con People, Cena habló sobre cómo el diagnóstico lo tomó por sorpresa y cómo su experiencia puede ayudar a otros a protegerse de una enfermedad que, en muchos casos, es prevenible.

Desde su infancia en Salisbury, Massachusetts, Cena estuvo expuesto al sol sin tomar precauciones. “Como yo nací en el 77, todo esto era nuevo (…) pensé que el problema nunca me afectaría”, confesó el actor y luchador. En ese entonces, la información sobre los daños del sol y la necesidad de usar protector solar no estaba tan difundida. Su madre nunca lo obligó a aplicarse bloqueador, ya que en aquella época se desconocía la gravedad de la exposición sin protección.

Esa despreocupación le pasó factura cuando, a los 20 años, los médicos le detectaron un carcinoma en su pectoral derecho. Fue un golpe inesperado para él, ya que no tenía antecedentes familiares y no había considerado la posibilidad de padecer esta enfermedad. “Tuve mucha suerte de tener un gran dermatólogo que me llevó de la mano y me hizo saber que no estaba solo”, recordó. La lesión fue removida quirúrgicamente antes de que se extendiera, y desde entonces Cena comprendió la importancia de cuidar su piel.

Apenas un año después de su primera cirugía, Cena recibió otro diagnóstico: un nuevo punto canceroso apareció en su hombro derecho. Esta segunda intervención también requirió una extracción quirúrgica, dejando una cicatriz visible que aún se puede notar en sus apariciones en el ring. Aunque ambas experiencias fueron difíciles, el luchador asegura que le sirvieron como lección de vida.

Te puede interesar: Salma Hayek y el día que perdió el papel de Trinity en Matrix

Te puede interesar: 'David Beckham tenía una doble vida y quería salir impune': su exasistente contraataca

“El cáncer de piel es impredecible, no es una llamada que quieras recibir porque nunca sabes qué tan grave será”, explicó. Cena enfatizó que esta enfermedad puede prevenirse con medidas simples como el uso de protector solar, evitar la exposición excesiva al sol y mantener una alimentación saludable.

Ahora, John Cena se ha unido a una campaña con una reconocida marca de productos para el cuidado de la piel con el objetivo de educar a la población sobre la importancia de protegerse del sol. Su mensaje es claro: prevenir el cáncer de piel es mucho más fácil que enfrentarlo. “De pequeño aprendiste que es malo ir al dentista cuando tienes los dientes en mal estado porque es doloroso. Lo mismo ocurrirá si no te cuidas la piel”, advirtió.

Además de su carrera en la lucha libre y en Hollywood, Cena es un activista comprometido con distintas causas benéficas. Es el mayor colaborador en la historia de Make-A-Wish, con más de 650 deseos concedidos a niños con enfermedades graves. Con este nuevo mensaje sobre la prevención del cáncer de piel, el actor reafirma su compromiso con la salud y el bienestar, alentando a sus seguidores a tomar medidas a tiempo para evitar riesgos innecesarios.

Su testimonio se ha convertido en un llamado de atención para millones de personas en todo el mundo. Como alguien que ha pasado por la experiencia de enfrentar el cáncer dos veces, Cena espera que su historia sirva para inspirar a otros a proteger su piel y reducir el riesgo de desarrollar esta enfermedad. “El sol no discrimina. No importa quién seas o qué hagas, la protección es clave”, concluyó.