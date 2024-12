Chris Evans confirma que vuelve a Marvel para 'Avengers: Doomsday' ¿Como Capitán América?

Chris Evans está en conversaciones para regresar en la esperada cinta Avengers: Doomsday. El regreso del actor de 43 años, conocido mundialmente por interpretar al icónico Capitán América, abre un abanico de posibilidades sobre el rol que desempeñará en esta nueva etapa de la franquicia.

Según un reporte exclusivo de The Hollywood Reporter, aún no está claro si Evans retomará el escudo como Steve Rogers o si sorprenderá al público al encarnar nuevamente a Johnny Storm, The Human Torch, un personaje que interpretó en las adaptaciones de Los 4 Fantásticos producidas por Fox en los años 2000. Incluso se especula que su aparición podría estar vinculada al próximo estreno de Deadpool & Wolverine.

Te puede interesar: Dave Blunts, el rapero de 500 libras que dio un concierto conectado a un tanque de oxígeno

Te puede interesar: Karol G le dedicó a Feid su tema 'Mi ex tenía razón' en pleno concierto y los fans enloquecieron

La dirección de Avengers: Doomsday estará a cargo de los hermanos Russo, quienes ya colaboraron con Evans en películas como Capitán América y el Soldado del Invierno (2014), considerada por muchos como la mejor representación del superhéroe en la pantalla grande. A este dúo creativo se suma otra sorpresa: Robert Downey Jr., conocido por dar vida a Tony Stark/Iron Man, será el encargado de interpretar al villano central de la historia, Doctor Doom.

La película, cuyo estreno está programado para el 1 de mayo de 2026, explorará múltiples líneas temporales y universos paralelos, un recurso narrativo que permite el regreso de personajes clásicos y la introducción de nuevas caras al MCU. Esto incluye el muy anticipado relanzamiento de Los 4 Fantásticos.

Evans debutó como Capitán América en El Primer Vengador (2011) y se despidió del personaje en Avengers: Endgame (2019), en una emotiva conclusión en la que Steve Rogers viaja al pasado para vivir su vida junto a Peggy Carter (Hailey Atwell). En el final, Rogers entrega el escudo de Capitán América a Sam Wilson (Anthony Mackie), marcando un simbólico traspaso de legado.

Al finalizar su participación en el MCU, Evans compartió un mensaje que reflejaba su agradecimiento y la conexión emocional que desarrolló con el papel: “Interpretar este rol durante los últimos 8 años ha sido un honor. A todos los que están delante, detrás y entre el público, ¡gracias por los recuerdos! Eternamente agradecido”.

Sin embargo, en una entrevista con GQ en 2023, Evans se mostró cauteloso respecto a un posible retorno: “Nunca diré nunca, porque fue una experiencia maravillosa. Pero también la valoro mucho. Es algo de lo que estoy muy orgulloso. No me gustaría que pareciera un golpe de efecto o que no estuviera a la altura de las expectativas”.

Evans no siempre estuvo seguro de aceptar el papel del Capitán América. En 2010, después de rechazar la oferta varias veces, finalmente se decidió tras superar a actores como John Krasinski y Garrett Hedlund. En sus propias palabras, la decisión implicó enfrentarse a dudas internas y a una relación complicada con la industria de Hollywood: “Recuerdo que a finales de mis 20 años sentía más ansiedad e incertidumbre. Siempre acabas preguntándote si esto es lo que deberías estar haciendo. Pero algo me decía que había algo en esta industria que no era sano”.

Pese a estas inseguridades, el actor encontró en el Capitán América un refugio emocional. “Me encanta interpretar ese papel. Me siento conectado a él de una manera que, cuando revisitas un personaje tantas veces, no puedes evitar intentar absorber algunos de sus rasgos y medirte con ellos”.