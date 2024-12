Dave Blunts, el rapero de 500 libras que dio un concierto conectado a un tanque de oxígeno

El artista sorprendió no solo por su música, sino por su impactante aparición en el escenario. Con 23 años y un peso de aproximadamente 230 kilos (500 libras), Blunts interpretó su set sentado en un sillón y conectado a un tanque de oxígeno, un acto que generó una mezcla de admiración y preocupación entre sus fans y el público general.

El Juice WRLD Day, en memoria del difunto rapero Juice WRLD, fallecido en 2019, reunió a destacados artistas como Kodak Black y Lil Yachty. Pero fue Blunts, cuyo nombre real es Davion Blessing, quien dejó una impresión duradera. Fue llevado al escenario en un carrito adaptado como silla de ruedas, donde se acomodó en un sillón con un tanque de oxígeno para asistir su respiración.

Desde el inicio, Blunts enfrentó las miradas críticas con actitud desafiante. ”¿Tienen algún problema con ello?”, preguntó al público, que respondió con un rotundo ”¡No!”. Durante su actuación, el rapero aprovechó para lanzar una indirecta a Snoop Dogg, quien se había burlado previamente de su peso. “Snoop, ¿crees que eres gracioso? No sabes lo que es luchar por tu vida cada día”, improvisó entre rimas.

Mientras algunos aplaudieron la valentía de Blunts al subirse al escenario pese a sus problemas de salud, otros expresaron serias preocupaciones por su estado físico. “Esto me rompe el corazón”, comentó un usuario en redes sociales: “La adicción a la comida es real, y esto no terminará bien si no recibe ayuda”.

Un fan agregó: “Rezo para que se rodee de un equipo que sea honesto con él y le ayude a recuperar su salud”. Otros, sin embargo, lo apoyaron con mensajes como: “Dave está viviendo su mejor vida, y cualquiera que lo critique está perdiendo el tiempo”.

Las imágenes de Blunts con su novia Isabella, una joven de complexión pequeña que lo acompañó al evento, también sorprendieron. La pareja recibió comentarios divididos, desde quienes elogiaron su relación como un ejemplo de “amor verdadero”, hasta aquellos que cuestionaron su autenticidad de manera cruel.

Lejos de ignorar las críticas, Blunts abordó el tema con sinceridad. Durante el concierto, declaró: “Tengo fantasmas, y un tanque para demostrarlo. No me critiques cuando tú has tenido la suerte de no enfrentar esta lucha. Respeta la batalla”.

El evento, que buscaba honrar la memoria de Juice WRLD, trajo inevitablemente reflexiones sobre los problemas de salud y estilo de vida en la industria musical. Mientras Juice WRLD falleció a los 21 años debido a una sobredosis, Blunts representa otro extremo: un joven cuya lucha contra la obesidad mórbida es evidente y pública: “Lo hago por Juice, lo hago por mí”, dijo Blunts en el escenario. “Este tanque es mi forma de decir que sigo aquí, luchando”.

A pesar de las críticas y preocupaciones, la actuación de Blunts se convirtió en un testimonio de resistencia, marcando un momento controversial pero memorable en el Juice WRLD Day. Queda por ver si el rapero tomará medidas para mejorar su salud, pero su presentación dejó en claro que no se rendirá fácilmente frente a las adversidades.