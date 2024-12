Karol G le dedicó a Feid su tema 'Mi ex tenía razón' en pleno concierto y los fans enloquecieron

El estadio Atanasio Girardot vivió una noche mágica y emotiva el pasado domingo, cuando Feid cerró su gira Ferxxocalipsis con un espectáculo que quedará para la historia. Entre los momentos más destacados estuvo la aparición sorpresa de Karol G, quien no solo interpretó varios éxitos junto al artista paisa, sino que también le dedicó una sentida versión de su tema Mi ex tenía razón, consolidando su romance frente a miles de fanáticos.

La noche del cierre, Feid, cuyo nombre real es Salomón Villada, dio un espectáculo inolvidable ante más de 45,000 asistentes, en su ciudad natal, Medellín. Pero la verdadera explosión de emociones ocurrió cuando “La Bichota” subió al escenario, vestida de verde, en alusión al característico color de su pareja artística y sentimental.

“Para mí es súper significativo e importante estar en este escenario. Gracias por la oportunidad, por invitarme y por permitirme hacer parte de este momento que es tan importante para ti. Felicitaciones por tu éxito, pero más por esto que tienes aquí, ese corazoncito con el que has sabido manejar este éxito con demasiada sabiduría y humildad. Te lo mereces todo, eres el ídolo que cualquier persona se moriría por conocer. Te amo”, le dijo.

El estadio estalló en ovaciones cuando la cantante paisa interpretó Mi ex tenía razón, dedicándosela a Feid con una declaración musical: “Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él, y me llegó uno mejor”. Mientras Karol G cantaba, Feid no dejó de mirarla, abrazarla y sonreír, confirmando el vínculo especial que ambos comparten tanto dentro como fuera del escenario.

Además de la emotiva dedicatoria, los artistas aprovecharon la ocasión para interpretar +57 por primera vez en vivo, un tema que ya se perfila como uno de los favoritos de sus fanáticos. También compartieron Friki, uno de sus primeros éxitos conjuntos, logrando que el público cantara al unísono cada verso.

Para cerrar su intervención, la pareja selló el momento con un apasionado beso que desató gritos y aplausos de los asistentes, consolidándose como una de las parejas más queridas del género urbano.

El Ferxxocalipsis Tour marcó un antes y un después en la carrera de Feid. Durante sus tres noches en el Atanasio Girardot, el cantante interpretó más de 50 temas, acompañado de una nómina estelar que incluyó a Maluma, J Balvin, Bad Bunny, Rauw Alejandro, Yandel, Ryan Castro, Miky Woods y Juhn.

El Ferxxo incluso rompió un récord Guinness al recorrer 10,003 kilómetros durante su show, convirtiéndose en el artista con el mayor desplazamiento acumulado en un concierto en vivo.

“Gracias por escuchar mi música y apoyarme desde siempre. Hasta pronto, mor”, dijo Feid al despedirse de su público, reafirmando su conexión con Medellín y dejando abierta la promesa de regresar con más música.