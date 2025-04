Cciap cuestiona llamado a huelga indefinida y anuncia que respalda medida del Meduca de 'quien no trabaja, no cobra'

Panamá/La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) alzó nuevamente la voz ante los constantes llamados a paralizar el calendario escolar “por motivos ajenos a emergencias reales”.

"¿Hasta cuándo vamos a seguir jugando con el futuro de nuestros jóvenes?", cuestionó el presidente del gremio, Juan Alberto Arias, al señalar que resulta “inaceptable” que decisiones gremiales sigan afectando la continuidad de la educación en el país.

Las declaraciones del presidente de la Cciap se dan, luego de que los dirigentes magisteriales agremiados acordaron ayer sábado, una ‘huelga nacional indefinida’ a partir del próximo 23 de abril, después de Semana Santa. La decisión de los gremios es anunciada tras dos días de paro a nivel nacional el pasado jueves y viernes como medida de advertencia, exigiendo la derogación de la recién sancionada ley que según ellos no garantiza pensiones dignas.

Puede leer: ¡Atención! Docentes declaran huelga indefinida

En ese sentido, la Cciap hizo un llamado a proteger el derecho de los estudiantes a recibir clases de forma continua, asegurando que “la educación no puede seguir siendo rehén de intereses particulares”. A juicio del gremio, el desarrollo de Panamá se sustenta en una educación de calidad, continua y actualizada, que prepare a las nuevas generaciones para los retos del mundo moderno.

"La realidad que enfrentamos nos muestra un sistema con fallas profundas, tanto en infraestructura como en contenido curricular, sobre el cual es imperativo que todos unamos fuerzas para sacarlo adelante. No se trata solo de tener escuelas abiertas; se trata de tener aulas dignas, con recursos, con maestros formados y comprometidos, y con un currículo que prepare a los estudiantes para los desafíos del mundo moderno. Dicho esto, no todo es negativo"

En su comunicado dominical, el gremio empresarial no solo expuso las carencias estructurales y curriculares del sistema educativo, sino que también destacó las iniciativas que están marcando una diferencia. Entre ellas, resaltó el modelo del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), que busca conectar la formación académica con las necesidades del sector productivo nacional.

Durante la semana, la gerencia educativa del ITSE presentó ante la Junta Directiva de la Cciap los avances de su modelo de educación superior de ciclo corto, que ha sido impulsado gracias al convenio de Formación Colaborativa Academia Industria, firmado en 2021. Esta alianza permite que estudiantes en su último año realicen prácticas profesionales en empresas privadas, convirtiendo su formación en una experiencia vivencial con aplicación directa en el mundo laboral.

Los resultados son alentadores: ocho de cada diez estudiantes egresan con empleo, mientras que uno continúa su formación y otro opta por el emprendimiento. “Se trata de un resultado 10/10. Esto no solo mejora la formación técnica de los jóvenes, sino que también les abre oportunidades reales de empleo”, calificó la Cciap.

El gremio reafirmó su compromiso con este tipo de iniciativas, al mismo tiempo, que reconoció los esfuerzos del Ministerio de Educación por mantener las clases activas, y respaldó la política establecida por el Meduca que "quien no trabaja, no cobra", como una medida para garantizar el derecho a la educación.

“La educación no avanza sola. Panamá necesita planificación, compromiso y voluntad. No más paros, no más excusas, no más improvisación”, concluyó Arias.