Harrison Ford causa furor al viajar en metro de Nueva York por primera vez en años

Entre la multitud apareció, sin guardaespaldas ni alarde, uno de los rostros más emblemáticos de la historia del cine: Harrison Ford. A sus 82 años, el actor sorprendió a todos al optar por el transporte público junto a su esposa, la actriz Calista Flockhart, de 60 años, protagonizando una escena inesperada y entrañable en medio del bullicio de la ciudad.

La imagen de Ford, relajado y con las manos en los bolsillos mientras esperaba el tren en una estación de Manhattan, contrastó con el glamour de Hollywood que suele rodearlo. Ataviado con una camisa abotonada, jeans oscuros, gafas de montura negra y botas, el legendario intérprete de Indiana Jones demostró que la fama no le impide disfrutar de las cosas simples.

“¡Es increíble ver a alguien como Harrison Ford en el metro, parece uno más de nosotros!”, comentó un testigo en redes sociales, donde las imágenes rápidamente se viralizaron. La escena fue captada inicialmente por TMZ y luego replicada por miles de admiradores que elogiaron la sencillez de la pareja.

Según el New York Post, Ford no solo se dejó ver, sino que también entabló una conversación casual con una mujer que viajaba junto a él. Durante el intercambio, confesó: “No había tomado el metro en años”, una frase que se volvió eco entre los fans por su honestidad y cercanía.

Flockhart, por su parte, vestía con bajo perfil: suéter gris, vaqueros holgados, un sombrero azul y mascarilla negra. Ambos se despidieron con un tierno beso en la plataforma antes de tomar trenes distintos: ella se dirigía al centro para su participación en la obra Curse of the Starving Class, de Sam Shepard; él, rumbo a Columbus Circle.

Aunque actualmente viven en costas opuestas por compromisos laborales, su vínculo sigue sólido, y esta aparición pública lo dejó más que claro. De hecho, Ford ha declarado en varias ocasiones cuánto admira el trabajo de su esposa. “Me encantaría trabajar con ella algún día”, confesó en el evento An Evening of Shrinking en febrero, aunque por ahora, sus caminos profesionales han transcurrido por separado.

El regreso de Ford al transporte público coincide con una etapa de recuperación personal. El actor renunció recientemente a presentar los Premios Oscar 2025 por motivos de salud. Según confirmó su representante al New York Post, le fue diagnosticado herpes zóster, lo que lo obligó a cancelar su participación apenas un día antes de la gala. Aun así, Ford se dejó ver en los Premios SAG 2025, donde fue nominado por su papel en la serie Shrinking de Apple TV+, aunque el premio fue para Martin Short por Only Murders in the Building.

La historia de amor entre Harrison Ford y Calista Flockhart comenzó en 2002 durante los Globos de Oro. Ocho años después, se casaron en una ceremonia íntima en Santa Fe, y desde entonces se han mantenido como una de las parejas más estables del medio. Ford adoptó al hijo de Flockhart, Liam, quien había sido acogido por la actriz en 2001.

Más allá de su carrera legendaria, este gesto sencillo ha reforzado la admiración del público hacia Ford. Su breve paso por el metro no solo dejó imágenes memorables, sino también un mensaje claro: no importa cuán alto se haya llegado en la vida, la humildad y la cercanía siguen siendo los valores que más inspiran.