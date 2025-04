¡Tragedia! Vittorio Pirbazari, actor e influencer, muere a los 44 años tras un infarto en el gimnasio

Actor, influencer y referente del fitness alemán, Vittorio Pirbazari se había ganado el reconocimiento del público no solo por su imponente físico, sino también por su determinación, resiliencia y calidez humana. Su muerte fue confirmada por el equipo de la película Haps – Crime Doesn’t Pay, en la que había participado recientemente. “Gracias por tu calidez, tu alma creativa y por ser parte de nuestro viaje”, escribieron en un homenaje acompañado de una imagen en blanco y negro.

Pirbazari, nacido en Irán y radicado en Berlín, fue miembro del colectivo “Hardgainer Crew” y acumuló más de 90.000 seguidores en redes sociales. Se había destacado por su participación en la serie Dogs of Berlin de Netflix, así como en la longeva producción policial alemana Tatort. Su presencia en pantalla combinaba intensidad actoral con una imagen física poderosa, cultivada durante años de disciplina en el mundo del fisicoculturismo.

La tragedia ocurrió mientras realizaba una rutina de ejercicio cardiovascular. Según relató el director y amigo personal, Said Ibrahim, Pirbazari colapsó de forma súbita. “Simplemente sucede, de un momento a otro. Nunca sabes cuándo será el momento”, expresó visiblemente afectado a través de un video en Instagram.

Lo que conmueve aún más es que apenas 24 horas antes de su fallecimiento, Pirbazari había compartido una publicación reflexiva en Instagram sobre su proceso de recuperación física. Venía saliendo de una cirugía para reparar un músculo pectoral desgarrado, así como de un accidente automovilístico que le dejó lesiones en las vértebras y las piernas.

En su mensaje, transmitía un profundo deseo de superación: “Mi estado actual después de 12 semanas sin ejercicio o con muy poco ejercicio, por supuesto, no es comparable a cómo estaba antes, pero estoy en el camino correcto dadas las circunstancias. Lamentablemente, he perdido mucha masa muscular, pero todo volverá cuando pueda retomarlo nuevamente. Estoy contento de estar de regreso en el gimnasio y me estoy enfocando completamente en el entrenamiento de piernas y cardio”, dijo.

“Ahora mismo estoy probando intervalos en la cinta de correr, pero dado que mis piernas aún no están al 100% recuperadas, lo estoy haciendo despacio. Lo único que me importa ahora mismo es no rendirme y seguir adelante, mejorando día a día, semana a semana”, añadió.

El estreno de Haps coincidió con sus últimos días de vida. En esta película, compartió pantalla con Constantin von Jascheroff y estuvo bajo la dirección de Ekrem Engizek. Las redes sociales se llenaron de homenajes de colegas como el músico Senay Gueler, quien lo recordó con afecto:

“Tan grande como tus músculos era también tu enorme corazón”. Pirbazari deja una pareja y un hijo de apenas cuatro años. La noticia de su muerte ha desatado una ola de mensajes de admiradores y compañeros de profesión: “Que en paz descanses, campeón”, “No quiero creerlo”, “Mis condolencias a sus seres queridos”, son solo algunos de los cientos de comentarios que inundaron sus perfiles.

Su legado va más allá de los sets de rodaje o los gimnasios. Fue un símbolo de fortaleza, vulnerabilidad y lucha constante por superarse. La comunidad del fitness y del cine alemán despide con tristeza a un hombre que inspiró a muchos y cuyo corazón, grande y generoso, dejó de latir demasiado pronto.