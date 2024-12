Esta fue la fortuna que ganó Macaulay Caulkin como el actor infantil mejor pagado de la historia

Más allá del éxito navideño que lo catapultó a la fama, su vida ha sido un vaivén entre logros espectaculares, disputas legales y una búsqueda constante de equilibrio.

Cuando Macaulay Culkin firmó para protagonizar Mi Pobre Angelito, su salario fue de USD 100,000, una cifra considerable para un actor infantil en ese entonces. Sin embargo, el éxito descomunal de la película, que recaudó más de USD 476 millones en taquilla, elevó su caché. Para la secuela, su pago ascendió a USD 4.5 millones, convirtiéndolo en uno de los actores infantiles mejor pagados de la historia.

La tendencia continuó con otros proyectos destacados como Ricky Ricón (1994), donde ganó USD 8 millones, y The Good Son (1993). Al final de su etapa como estrella infantil, Culkin había acumulado una fortuna que en la actualidad se estima en USD 18 millones. No obstante, el actor confesó durante una entrevista con Ellen DeGeneres en 2018 que no tomó conciencia real de su riqueza hasta los 18 años, cuando tuvo acceso a sus finanzas en lo que él denominó un “meeting del papelito”.

“Fue un momento surrealista. Hasta entonces no entendía realmente qué tan grande era mi fortuna”, señaló. Curiosamente, Culkin ya no recibe regalías por Mi Pobre Angelito, ya que los derechos de autor benefician principalmente a los creadores y productores, dejando al actor fuera de los ingresos residuales.

A pesar de la fama y el dinero, la vida de Culkin no estuvo exenta de problemas. En 1994, tras el rodaje de Ricky Ricón, se retiró de la actuación y se emancipó legalmente de sus padres, quienes habían estado en disputa por el control de su fortuna. Esto generó un ambiente familiar tenso que marcó su adolescencia.

La situación empeoró en 2004, cuando fue detenido en Oklahoma City por posesión de marihuana y medicamentos controlados sin receta, como Xanax y Clonazepam. Para evitar la cárcel, Culkin pagó una fianza de USD 4,000, pero los rumores sobre su vida personal y su supuesto declive dominaron los titulares durante años. A pesar de los altibajos, Culkin ha sabido reinventarse. Tras un largo periodo alejado del cine, regresó con proyectos como Changeland (2019), la exitosa serie American Horror Story (2021) y la producción animada Entergalactic (2022).

En el plano personal, el actor ha optado por mantener su vida privada lejos de los reflectores. En 2017 conoció a la actriz Brenda Song durante un rodaje, y desde entonces han formado una familia. En 2021, dieron la bienvenida a su primer hijo, Dakota, y en marzo de 2023 recibieron a su segundo bebé, cuyo nombre aún no han revelado.

El pasado enero, Culkin recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un momento que dedicó a su familia: “Gracias a Brenda por ser mi roca y a mis hijos, quienes son mi mayor alegría. Este reconocimiento es para ustedes”.

Culkin ha transformado su carrera en un hobby en lugar de una obligación. “Ahora elijo proyectos que realmente me interesan, no los que necesito”, ha dicho en entrevistas recientes. Este enfoque le ha permitido superar los desafíos que marcaron sus primeros años de fama y forjar un legado basado en su resiliencia.

A más de tres décadas del estreno de Mi Pobre Angelito, Macaulay Culkin sigue siendo un ícono cultural, recordándonos que incluso las estrellas más jóvenes pueden encontrar su camino tras enfrentar las sombras de la fama.