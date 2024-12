Fallece Mark Withers, reconocido actor de Stranger Things y Dinastía, a los 77 años

Withers falleció a los 77 años, tras una valiente lucha contra el cáncer de páncreas. La noticia fue confirmada recientemente por su hija, Jessie Withers, quien recordó a su padre como “un hombre que enfrentó la vida y la adversidad con una dignidad y fortaleza inquebrantables”.

Mark Withers, nacido el 25 de junio de 1947 en Binghamton, Nueva York, destacó tanto en el deporte como en las artes escénicas. Antes de convertirse en actor, fue un destacado jugador de fútbol americano en Penn State University, donde aprendió valores de disciplina y perseverancia que marcarían su trayectoria profesional.

Con una pasión creciente por la actuación, Withers decidió cambiar de rumbo y se formó en la Universidad de California, Los Ángeles, completando más tarde un máster en Bellas Artes en la Universidad Estatal de Minnesota, Mankato. Su incursión en la actuación comenzó de manera inesperada, cuando fue descubierto por un agente mientras trabajaba en un comercial de McDonald’s.

Su carrera despegó rápidamente, llevándolo a participar en series icónicas de la televisión estadounidense como Wonder Woman, Magnum, P.I., The Dukes of Hazzard, L.A. Law, Frasier, Criminal Minds, Castle, Sense8 y True Blood. Sin embargo, su interpretación como Ted Dinard en Dinastía es recordada por su intensidad dramática, siendo parte de una de las tramas más polémicas y conmovedoras de los años 80.

En el cine, Withers dejó su huella con roles en películas como Basic Training, The Ultimate Life y Bolden, consolidando una carrera que abarcó más de cinco décadas y que lo mantuvo activo incluso en la recta final de su vida.

Uno de los momentos más significativos en la carrera reciente de Withers fue su participación en Stranger Things en 2016, donde interpretó al forense Gary en la primera temporada de la exitosa serie de Netflix. Este papel no solo lo conectó con una nueva generación de espectadores, sino que también subrayó su capacidad para adaptarse a los cambios en la industria del entretenimiento.

A lo largo de su carrera, no solo se destacó por su talento, sino también por su profesionalismo y calidez humana. Jessie Withers, en un emotivo mensaje, elogió a su padre por “crear una herencia imborrable con su notable capacidad para hacer cada papel inolvidable”.

En sus palabras de despedida, Jessie destacó cómo su padre enfrentó su enfermedad con la misma valentía que había demostrado en su carrera. “Era un hombre de gran fortaleza, humor y dedicación, cualidades que mantuvo hasta el final”, expresó.