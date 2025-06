Jared Leto responde a señalamientos de conducta sexual inapropiada contra menores de edad

El actor y músico Jared Leto, reconocido por su carrera en el cine y como líder de la banda 30 Seconds to Mars, ha sido mencionado recientemente en un reportaje publicado por el medio Air Mail, donde se recogen testimonios de mujeres que relatan experiencias incómodas o preocupantes en sus interacciones con él, algunas de ellas cuando eran menores de edad.

De acuerdo con la publicación del 7 de junio, cuatro mujeres afirmaron haber conocido a Leto cuando eran menores de edad. Dos de ellas compartieron sus relatos de manera pública, mientras que otras siete prefirieron mantener el anonimato. En total, el medio afirma haber conversado con nueve mujeres que describen distintos tipos de comportamiento que consideran inapropiados.

Uno de los testimonios citados es el de la DJ Allie Teilz, quien compartió en abril una antigua publicación suya de Facebook de 2012, en la que insinuaba un episodio desagradable con el actor. También publicó en Instagram que, según ella, el actor la habría agredido cuando tenía 17 años. Según la cita recogida por Air Mail, Teilz expresó: "No estás realmente en Los Ángeles hasta que Jared Leto intenta forzarte entre bastidores... Con falda escocesa... Y un gorro de nieve… Sabía mi edad y no le importó. Lo que hizo fue depredador, aterrador e inaceptable. Este tipo me agredió y me traumatizó”.

En respuesta, el representante de Jared Leto declaró a Air Mail: “Las acusaciones de la Sra. Teilz son manifiestamente falsas. Sus comunicaciones no contienen nada sexual o inapropiado".

Otra mujer, identificada como Laura La Rue, relató que conoció a Leto en un evento benéfico en 2008, cuando tenía 16 años, y que posteriormente visitó su estudio en varias ocasiones. Según su versión, durante una visita él apareció desnudo, algo que ella consideró desconcertante dada su edad. En sus palabras al medio: “Pensé que tal vez esto era algo que hacen los hombres adultos”.

El representante del actor respondió que “sus comunicaciones no contienen nada sexual o inapropiado”, y añadió que La Rue habría solicitado trabajar como asistente personal de Leto, argumento que, en su opinión, demuestra la ausencia de conducta indebida. La Rue, por su parte, negó haber hecho dicha solicitud.

Te puede interesar: Simone Biles arremete contra la ropa de Kylie Jenner: “¡Esto es una tienda de campaña!”

Te puede interesar: Decir groserías podría ser señal de honestidad brutal, según la ciencia de Cambridge

Otras dos mujeres, cuyos nombres no fueron revelados, afirmaron haber tenido comunicaciones con Leto cuando eran adolescentes. Una de ellas aseguró que, tras conocer al actor en un café en Los Ángeles en 2006, él la llamaba de madrugada y que las conversaciones se tornaron incómodas: “Las conversaciones se volvieron sexuales. Cambió: su voz, su forma de hablar. Me asustó”, comentó al medio.

En paralelo, otra mujer mencionó a Air Mail que ambos se conocieron supuestamente comenzaron a comunicarse cuando ella era menor de edad y que ya entonces él tenía comentarios sexuales hacia ella, lo cual se agravó cuando la mujer cumplió 18 años en una visita a su residencia. De acuerdo con su testimonio, se sintió incómoda por la situación vivida "empezó a masturbarse" y "luego se acercó, me agarró la mano y se la puso encima".

Ante todas estas declaraciones, el representante de Jared Leto ha respondido de forma tajante: “Se niegan expresamente todas las acusaciones”.

Hasta el momento, no se ha abierto ninguna investigación penal contra el actor, y no se han presentado cargos formales. Jared Leto no ha hecho comentarios personales sobre estas declaraciones, más allá de las respuestas brindadas por su equipo legal.