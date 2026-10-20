Laura Bozzo estaría intubada tras reportes de choque séptico y nuevas complicaciones de salud

La evolución médica de la presentadora y cualquier actualización sobre su condición deberán esperar a una comunicación confirmada de las fuentes responsables.

La presentadora peruana Laura Bozzo enfrenta un delicado panorama médico, según información difundida el lunes 19 de octubre por el programa mexicano Venga la Alegría. La emisión aseguró haber tenido acceso a estudios recientes que indicarían un choque séptico, neumonía e hipertensión pulmonar, además de otras complicaciones. De acuerdo con ese reporte, la conductora estaría intubada y recibiría asistencia respiratoria. Por ahora, la información proviene de la televisión, no de un parte médico oficial de la familia.

Según TVyNovelas, los documentos revisados por el programa fueron realizados durante el fin de semana. La información llegó después de que Aarón Guerrero, representante de Bozzo, señalara que su estado de salud estaba evolucionando, aunque advirtió que existía la posibilidad de una recaída. Los nuevos datos apuntarían a un cuadro complejo que requiere atención médica y que mantiene en alerta a sus allegados.

La reportera de Venga la Alegría que cubre el caso desde el Hospital General de Méxicoexplicó que el deterioro se habría producido después de una intervención quirúrgica previa. Bozzo habría sido operada en Acapulco para cerrar una úlcera. Según la versión difundida, posteriormente desarrolló una peritonitis y, más tarde, un choque séptico. La secuencia descrita por el programa forma parte de la información que se ha conocido sobre su evolución clínica, aunque no se ha divulgado un informe médico íntegro que permita verificar de manera independiente cada diagnóstico.

Los estudios mencionados también señalarían una neumonía y un colapso del pulmón izquierdo. A esos problemas se sumarían lesiones en las paredes de los bronquios, quistes en los riñones y el hígado, así como un presunto agrandamiento del corazón. El reporte también menciona hipertensión pulmonar, una condición que afecta los vasos sanguíneos de los pulmones y puede dificultar el trabajo del corazón. La publicación no aporta detalles sobre el tratamiento que estaría recibiendo ni sobre la evolución específica de cada una de estas afecciones.

Uno de los datos más delicados del informe es la referencia a ventilación mecánica mediante un tubo endotraqueal. Esa descripción indicaría que la conductora estaría intubada debido a la gravedad de su estado. Sin embargo, al tratarse de información divulgada a partir de estudios a los que habría tenido acceso un programa de televisión, el alcance de los datos debe entenderse dentro de ese contexto. No se ha difundido públicamente, hasta ahora, un parte médico firmado por el equipo tratante que detalle su condición actual.

Los reportes posteriores describieron complicaciones adicionales y su traslado al Hospital General de México, donde una periodista de televisión continúa siguiendo el caso. La información publicada el lunes amplió la lista de diagnósticos presuntamente identificados en los exámenes recientes.

En medio de la preocupación, las hijas de la conductora, Victoria y Alejandra, solicitaron a la prensa que respete el silencio de la familia. La petición se transmitió a través del representante de Bozzo, en atención al momento delicado que atraviesan. Hasta la publicación de estos reportes, la familia no había ofrecido una explicación médica propia ni detalles adicionales sobre su estado.

La situación de Laura Bozzo continúa rodeada de incertidumbre porque los datos sobre el choque séptico, la neumonía, la hipertensión pulmonar y la intubación provienen de información reportada por medios de comunicación. Por ahora, no se ha dado a conocer un diagnóstico oficial directamente por sus familiares o por el hospital.