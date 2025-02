Leonardo DiCaprio estuvo a punto de perder su papel en Titanic por su actitud en la audición

Cuando Titanic llegó a los cines en 1997, Leonardo DiCaprio y Kate Winslet quedaron inmortalizados como Jack y Rose en una de las historias de amor más emblemáticas del cine. Sin embargo, lo que pocos saben es que DiCaprio estuvo a un paso de perder el papel por su actitud durante la audición, lo que casi reescribe la historia del cine.

En aquel entonces, el joven actor de 21 años ya era una estrella en ascenso con una nominación al Oscar por What’s Eating Gilbert Grape, pero eso no le garantizaba el papel. James Cameron, director de la película, organizó dos encuentros con él: una reunión inicial y una prueba de pantalla con Kate Winslet, quien ya había sido seleccionada para interpretar a Rose.

La primera reunión dejó una gran impresión. Cameron recordó que cuando DiCaprio llegó a las oficinas, “todas las mujeres de la oficina estaban en la reunión. Todas querían conocer a Leo. Fue una locura”. Sin embargo, el verdadero desafío vendría después, cuando el actor fue convocado para su prueba de pantalla.

Lo que DiCaprio no sabía era que tendría que interpretar una escena. Pensó que solo se reuniría con Winslet, pero Cameron tenía otros planes. “Le dije: ‘Está bien, iremos a la habitación de al lado, leeremos algunas líneas y lo grabaré en video’”, relató el director. La reacción de DiCaprio fue inmediata: “¿Quieres decir que voy a leer? Oh, no leo”.

Para Cameron, aquello fue suficiente. Sin dudarlo, le estrechó la mano y le dio las gracias por su tiempo. “Esta es una película enorme que va a tomar dos años de mi vida. No voy a arruinarlo tomando una decisión equivocada en el casting. Entonces, o lees, o no consigues el papel”, le dijo.

DiCaprio no tuvo más opción que aceptar. Apenas Cameron dijo “acción”, el actor se transformó por completo. “Se convirtió en Jack. Kate simplemente se encendió e hicieron la escena. Se abrieron las nubes oscuras y un rayo de sol descendió e iluminó a Jack”, recordó el director.

El papel de Jack Dawson no fue escrito específicamente para DiCaprio. Antes de él, otros actores fueron considerados. Matthew McConaughey incluso audicionó junto a Winslet y llegó a pensar que el papel era suyo.

“Audicioné con Kate Winslet. Tuve un buen casting. Me fui bastante confiado en que tenía el papel. Pero no lo conseguí. Nunca me lo ofrecieron”, reveló McConaughey a The Hollywood Reporter. Winslet también recordó aquella audición y aseguró en The Late Show with Stephen Colbert que, de haber sido él el elegido, la película habría sido completamente distinta.

Otros nombres en la lista incluyeron a Johnny Depp, Christian Bale, River Phoenix y Jeremy Sisto. Algunos rechazaron la oportunidad, mientras que otros simplemente fueron descartados en el proceso de selección.

Incluso después de ser elegido, DiCaprio tuvo otro desacuerdo con Cameron durante la filmación. Se resistía a decir la icónica frase: “Soy el rey del mundo”.

Según reveló el director a GQ, al actor le parecía demasiado cursi y no quería pronunciarla. “Tuvimos que insistirle para que la dijera”, recordó Cameron. Finalmente, la escena se rodó en la proa del barco, y lo que en un principio generaba dudas en DiCaprio se convirtió en una de las frases más recordadas del cine.

El éxito de Titanic fue abrumador. La película recaudó más de 2.19 mil millones de dólares y ganó 11 premios Oscar, incluyendo Mejor Película. Pero, de no haber sido por la insistencia de Cameron en la audición, el papel de Jack Dawson podría haber tenido un rostro completamente diferente.